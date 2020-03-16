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Ford, Türkiye’yi tedarik üssüne dönüştürecek

Ford, globalde üretilecek araçların parçalarını Türkiye'den tedarik etmek için satın alma ofisi kurdu.

16.03.2020 05:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 05:00
Ford, Türkiye’yi tedarik üssüne dönüştürecek
Ford , globalde üretilecek araçların parçalarını Türkiye 'den tedarik etmek için satın alma ofisi kurdu. Şirket ayrıca, 2021'de elektrikli ticari araç üretimine de başlayacaklarını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ford, Ekonomi

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