Ford, Türkiye’yi tedarik üssüne dönüştürecek
Ford, globalde üretilecek araçların parçalarını Türkiye'den tedarik etmek için satın alma ofisi kurdu.
16.03.2020 05:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 05:00
Ford , globalde üretilecek araçların parçalarını Türkiye 'den tedarik etmek için satın alma ofisi kurdu. Şirket ayrıca, 2021'de elektrikli ticari araç üretimine de başlayacaklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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