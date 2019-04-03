CARMEDYA - Ford
, SUV segmentinde başarılı işler çıkaran modelini yeniledi. Model selefine göre daha modern görünmeyi başarmış durumda.
Ford, SUV segmentinde iddialı olan modeli Kuga'yı yeniledi.Model bu yeni haliyle artık daha modern görünüyor. Tasarım konusunda model dahasade bir yapıyı benimsemiş.
Tasarımda neler var?
Yeni Ford Kuag'nın tasarımı baştan aşağı yenilenmiş. Buna ekolarak keskin hatların yerini daha yuvarlak çizgiler almış. Tasarım böylelikledaha sade bir yapıya kavuşmuş. Model selefine göre 90 kg daha hafif bir halegelmiş. Ön bölümde markanın imzası altıgen ızgara ve Fiesta'ya benzeyen farlaryer alıyor. Arka bölümde stoplar tamamen değiştirilmiş. Otomobil artık yeniolan C2 platformu üzerinde yükselecek. Böylelikle otomobilin boyutlarında daiyileştirmeler olacak.
Kokpitte neler var?
Otomobilin içerisi artık daha modern. Dijital gösterge paneliburada en büyük değişimlerden. Kokpit genele olarak güncel Ford modellerinebenziyor. Ayrıca Focus modelinde gördüğümüz yuvarlak vites seçici de buradayerini almış.Orta konsolda SYNC 3 bilgi eğlence ses sistemine yer veriliş. Buekranın büyüklüğü ise 8 inç ölçüsünde.
Hibrit motor ile gelece
Modelde seçmeli olarak 2.5 litre ünite ile kombine edilmişhibrit bir seçenekte sunulacak. Kombine çalışarak bu sistem 222 HP
güçüretecek. 14.4 kWh pil kapasitesiyle model tamamen elektrikli olarak 50 km menzilkat edecek. Bunun dışında otomobilde 1.5 litrelik ve 2.0 litrelik EcoBlue dizelmotorlar yer alacak. Benzinli seçenek olarak ise 118 ve 147 HP gücünde 1.5litrelik EcoBoost motor yer alacak.
The post Ford'un yeni oyuncusu: 2019 Kuga appeared first on Carmedya.
HP, Ford, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com