03 Nisan 2019, 08:54
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Ford V. Ferrari Filmi

Ford V. Ferrari Filmi

Ford v. Ferrari filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ford v. Ferrari filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ford vs. Ferrari” 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı’nın gerçek hikayesini konu alıyor. Henry Ford II ve Lee Iacocca ikilisi, tuhaf ancak kararlı bir grup Amerikalı mühendis ve tasarımcıdan sıfırdan bir otomobil yapmalarını ister. Otomotiv vizyoneri Carroll Shelby (Matt Damon) ve İngiliz şoförü Ken Miles’ın (Christian Bale) başını çektiği ekip, uzun yıllardır pistlere egemen olan Ferrari’yi Fransa’da düzenlenen 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası’nda alt etmek için işe koyulur.


Yönetmen: James Mangold
Senaryo: A.J. Baime, James Mangold, Jez Butterworth
Oyuncular: Christian Bale, Matt Damon, JJ Feild, Jon Bernthal, Caitriona Balfe , Josh Lucas, Noah Jupe, Ray McKinnon, Stefania Spampinato, Tracy Letts, Wyatt Nash, Wallace Langham, Dallas Chandler, Jonathan LaPaglia, Rudolf Martin, Scott Rapp, David Michael-Smith, Brea Bee, Marisa Petroro
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Ford v. Ferrari
Yapımcı Firma: Chernin Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 14.11.2019

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Amerika Birleşik Devletleri, Ford, Sinema
Kaynak: InterSinema.com