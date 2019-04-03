Ford V. Ferrari Filmi

“ Ford
vs. Ferrari” 1966 yılında düzenlenen Le Mans
24 Saat Yarışı’nın gerçek hikayesini konu alıyor. Henry Ford
II ve Lee Iacocca ikilisi, tuhaf ancak kararlı bir grup Amerikalı mühendis ve tasarımcıdan sıfırdan bir otomobil yapmalarını ister. Otomotiv vizyoneri Carroll Shelby (Matt Damon
) ve İngiliz şoförü Ken Miles’ın (Christian Bale) başını çektiği ekip, uzun yıllardır pistlere egemen olan Ferrari’yi Fransa’da düzenlenen 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası’nda alt etmek için işe koyulur. Yönetmen:
James MangoldSenaryo:
A.J. Baime, James Mangold, Jez ButterworthOyuncular:
Christian Bale, Matt Damon, JJ Feild, Jon Bernthal
, Caitriona Balfe , Josh Lucas
, Noah Jupe, Ray McKinnon, Stefania Spampinato, Tracy Letts, Wyatt Nash, Wallace Langham, Dallas
Chandler, Jonathan LaPaglia, Rudolf Martin, Scott Rapp, David Michael-Smith, Brea Bee, Marisa PetroroFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Ford v. FerrariYapımcı Firma:
Chernin EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
14.11.2019Ford v. Ferrari Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Amerika Birleşik Devletleri, Ford, Sinema
Kaynak: InterSinema.com