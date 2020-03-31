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Ford ve General Electric 100 günde 50 bin solunum cihazı üretmek için kolları sıvadı

Amerikan otomotiv şirketi Ford ile tıbbi cihaz üreticisi General Electric (GE) Healthcare Covid-19 hastalarına yardımcı olmak için önümüzdeki 100 günde 50 bin solunum cihazı üreteceğini duyurdu.

31.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:44
Ford ve General Electric 100 günde 50 bin solunum cihazı üretmek için kolları sıvadı

Amerikan otomotiv şirketi Ford ile tıbbi cihaz üreticisi General Electric (GE) Healthcare Covid-19 hastalarına yardımcı olmak için önümüzdeki 100 günde 50 bin solunum cihazı üreteceğini duyurdu.


Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un GE Healthcare iş birliğinde, Airon Corporation şirketinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı ventilatör tasarımını üreteceği bildirildi.

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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, General Electric, Koronavirüs, Ford, Dünya
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