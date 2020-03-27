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Forklift ile caddede otomobil taşıdı

Konya'da trafikte arızalı olduğu tahmin edilen bir otomobilin forklift ile taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.

27.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:50
Forklift ile caddede otomobil taşıdı
Konya 'da trafikte arızalı olduğu tahmin edilen bir otomobilin forklift ile taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte arızalı olduğu tahmin edilen otomobil forklift üzerinde taşındı. Çekici yerine forkliftle otomobilin taşındığını gören vatandaşlar taşınma anını cep telefonuyla görüntüledi. İnşaatlarda ya da kargolarda görülmeye alışık olunan forkliftin, trafiğin ortasında hiçbir güvenlik önlemi almadan araç taşıdığını gören sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Cep telefonu görüntülerinde bir forkliftin kaldırılarak bir süre seyir halinde olması yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuklu, Konya, 3. Sayfa

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