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Forklift ile tıra çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sürdüğü motosikletin kontrolünü kaybedip önce forklifte ardından da tıra çarpan İbrahim Çıtak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

17.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:21Forklift ile tıra çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

'nin ilçesinde sürdüğü motosikletin kontrolünü kaybedip önce forklifte ardından da tıra çarpan İbrahim , ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olay, bu sabah saat 09.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Gençlik Sokak'ta meydana geldi. 57 yaşındaki tır şoförü E.Y., demir indirmek için 17 UN 838 plakalı aracını bölgeye park etti ve forklift aracılığı ile araçtan mallar indirilmeye başladı. Demirler iş yerine indirildiği sırada bölgeden 17 AAZ 030 plakalı motosikletiyle geçen 21 yaşındaki İbrahim Çıtak, aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek önce forklifte ardından da tıra çarparak ağır yaralandı. Bölgeye gelen ambulans ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çıtak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇANAKKALE


Çanakkale, Bayramiç, Çıtak, Güncel

Kaynak: İHA

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