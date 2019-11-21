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Forklift ithalatı 4-8 dolar/kg altında olanlara gözetim uygulanacak

Forklift ve mekanik kaldırma platformlu yük arabası ithalatının kilogram başına 4-8 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarına gözetim uygulanacak.

21.11.2019 08:09 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:09Forklift ithalatı 4-8 dolar/kg altında olanlara gözetim uygulanacak

Forklift ve mekanik kaldırma platformlu yük arabası ithalatının kilogram başına 4-8 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarına gözetim uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'nın ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliği uyarınca, kapsam dahilinde eşya, İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.

Tebliğe göre gözetim;

kaldırma yüksekliği 1 metre veya daha fazla olanlar için 6 dolar/kg değerinin,

diğerleri için 8 dolar/kg değerinin,

arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları ile mekanik kaldırma platformlu yük arabaları ve diğerleri için 4 dolar/kg değerinin altında olanlar için uygulanacak.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olarak belirlendi. Uygulama, bugün itibarıyla 30 gün sonra yürürlüğe girecek.



Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü, Ekonomi

Kaynak: DHA

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