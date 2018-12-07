Lüleburgaz
Halk Eğitimi Merkezinde forklift operatörlüğü kursu açılacak.
Halk Eğitimi Merkezi, Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ve İŞKUR
işbirliğinde açılacak kursta, kursiyerlere forklift kullanımı konularında bilgiler verilecek.
Merkez Müdürü İzzet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun 10 Aralık
Pazartesi günü başlayacağını söyledi.
Kursun 76 saatlik teorik, 12 saatlik de uygulama eğitimi şeklinde olacağını belirten Arslan, uygulamalı eğitimlerin okulda bulunan forklift simülasyonu cihazında gerçekleştirileceğini ifade etti.
Forklift kursunu daha önce de açtıklarını anımsatan Arslan, kursun forklift kullanan vatandaşlara büyük katkı sağladığını kaydetti.
Kursa katılmak isteyenlerin müracaatlarının merkezce alındığını bildiren Arslan, "Böyle bir fırsatı vatandaşlarımıza sunduğumuz için mutluyuz. İŞKUR'un da desteği ile kursa katılanların sigortaları ödenip, aynı zamanda da bir miktar ücret verilecek. Kurs 76 saat teorik, 12 saat de uygulamalı olacak. Lise mezunu olan vatandaşlarımız kursa başvuruda bulunabilir." diye konuştu.
İŞKUR,Lüleburgaz
07 Aralık 2018 Cuma 12:28