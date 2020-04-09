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Forklifte arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Forklifte arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı Antalya'da forklifte arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü.

09.04.2020 21:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:44
Forklifte arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
ANTALYA - Antalya 'da forklifte arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil içerisindeki 2 kişi ağır yaralandı, sürücüsünün yaralanmadığı forkliftte ise herhangi bir hasar oluşmadı.
Kaza akşam saatlerinde Serik ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine gitmekte olan bir işletmeye ait forklifte, aynı istikamette giden 07 AGC 172 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hurdaya dönen otomobil bölgeye çağrılan çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, sürücüsünün yaralanmadığı forkliftte ise herhangi bir hasar oluşmadı. Forklifte arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa
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