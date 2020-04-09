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Forklifte çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Antalya'da forklifte çarpan otomobil hurdaya döndü.

09.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:27
Forklifte çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Antalya 'da forklifte çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Serik ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine giden bir işletmeye ait forklifte, aynı istikamette giden 07 AGC 172 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hurdaya dönen otomobil bölgeye çağrılan çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, sürücüsünün yaralanmadığı forkliftte ise herhangi bir hasar oluşmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, serik, 3. Sayfa
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