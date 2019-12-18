Haberler » 3. Sayfa » Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Haberler

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir otomotiv fabrikasında forkliftin altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

18.12.2019 23:59 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:04Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
'nin ilçesinde bulunan bir otomotiv fabrikasında forkliftin altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada bir taşeron firma aracılığıyla çalışan Sedat Sınar (29), forkliftina altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine giden sağlık ekipler tarafından yapılan kontrollerde Sınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından Sınar'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı duyan Sınar'ın yakınları ise fabrikaya geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:26 Libya'da Hafter'e karşı seferberlik başlatan şehir sayısı 9 oldu - Haberler
00:24 Alkollü sürücü park halindeki 5 araca çarptı: 1 yaralı - Haberler
00:21 Japonya Uluslararası Robot Fuarı: 'Daha dostça bir toplum için' insanlara yardımcı robotlar - Haberler
00:18 18 Aralık 2019 Haberleri - Haberler
00:16 İzmir Fashion Week ikinci gününde ünlü markaları moda severlerle buluşturdu - Haberler
23:46 Pervez Müşerref'ten idam kararına ilk tepki: Dava kişisel intikam için açıldı - Haberler
23:43 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı referandumuna muhalefet ettim, o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadım - Haberler
23:42 Morales, kendisine yapılan darbenin arkasında ABD'nin olduğunu söyledi - Haberler
23:27 ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanacağı tarihi oturum başladı - Haberler
19.12.2019 00:39:58