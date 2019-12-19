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Forkliftin altında kalan işçi öldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

19.12.2019 00:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:26
'nin ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bir fabrikada çalışan taşeron firma işçisi Sedat Sınar (29), henüz belirlenemeyen nedenle bir anda hareket eden forkliftin altında kaldı.
İşçilerin olayı fark etmesi üzerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Sınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayı alan işçi yakınları da fabrikaya geldi.
Sınar'ın cenazesi, incelemelerin ardından
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çayırova, Kocaeli, İşçi, Güncel

Kaynak: AA


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