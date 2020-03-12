Forkliftin altında kalan işçi öldü
KIRŞEHİR'de, lastik fabrikasında çalışan Rahmi Mamak (35), kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak, yaşamını yitirdi.
12.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:18
KIRŞEHİR'de, lastik fabrikasında çalışan Rahmi Mamak (35), kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak, yaşamını yitirdi.
İş kazası, dün akşam Kındam Mahallesi'nde bulunan lastik fabrikasında yaşandı. Forklift operatörü olarak çalışan Rahmi Mamak'ın kullandığı araç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Aracın altında kalan evli ve 2 çocuk babası Rahmi Mamak, yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya gelen ambulans ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Mamak, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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