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Forkliftin kendisine çarpan yerli aracı hurdaya çevrilip" bana mısın" demediği anlar

Antalya'da seyir halindeki forklifte arkadan çarpan yerli otomobil hurdaya döndü.

10.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:28
Forkliftin kendisine çarpan yerli aracı hurdaya çevrilip

Antalya 'da seyir halindeki forklifte arkadan çarpan yerli otomobil hurdaya döndü. Forklftin neredeyse hiç hissetmediği ve sürücüsünün burnunun bile kanamadığı kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.


Kaza, dün 17.00 sıralarında Serik ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine giden bir işletmeye ait forklifte, aynı istikamette giden 07 AGZ 172 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.


Hurdaya dönen otomobil bölgeye çağrılan çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, sürücüsünün yaralanmadığı forkliftte ise herhangi bir hasar oluşmadı.


Kaza anı güvenlik kamerasında


Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin seyir halindeki forklifte arkadan çarpması ve ardından yine otomobildeki sürücünün kaza sonrası kendini dışarıya atması yer alıyor. Hasar oluşmayan forkliftin sürücüsünün ise aracını yol kenarına çektiği görülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, serik, 3. Sayfa
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