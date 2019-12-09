Forma numarasını unuttu, oyundan çıkmaya çalıştı

Fransa Ligi Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Tiemoue Bakayoko, takımının Amiens'i 3-0 yendiği maçta herkesi kahkahaya boğdu.

2017-2017 yılları arasında 3 sene Monaco'da oynayan ve 14 numaralı formayı giyen Bakayoko, 2017 yazında 40 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.

6 NUMARALI FORMAYI ALDI

Bir sezonluk Chelsea ve yine bir sezonluk Milan maceralarının ardından 2 sene sonra tekrar Monaco'ya dönen Bakayoko, 14 numarayı Keita Balde'nin giymesi nedeniyle 6 numaralı formayı almıştı.

Amiens maçında dakikalar 81'i gösterirken oyuncu değişikliği için tabela kalktı ve tabelada 14 numara yandı. Bakayoko, Monaco'da geçirdiği 3 senelik alışkanlıkla taraftarı alkışlayarak kenara gelmeye başladı.