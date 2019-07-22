Forma yarışı havalimanına taşındı

Türk sporunun lokomotifleri olan dört büyük kulübünün lisanlı ürünlerinin satıldığı mağazalar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buluştu

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un lisanlı ürün satışlarındaki yarışı havalimanlarında da devam ediyor. Dört büyük kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazalar İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buluştu. 19 Temmuz Cuma günü Kartal Yuvası'nın dış hatlar gidiş terminali pasaport kontrol noktasının önünde açılması ile birlikte dört büyük takımın mağazaları tamamlanmış oldu. Mağazalara gurbetçi yolcuların ilgisi ise yoğun...

Dört büyük spor kulübünün mağazalarının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunmasının çok önemli olduğunu belirten Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, "Futbol günümüzde artık bir endüstri haline geldi. Futbol kulüplerinin gelirleri içinde lisanlı ürün satışları önemli bir rol oynuyor. Havalimanları, kulüp mağazaları için çok önemli bir nokta konumunda. Günde 100 binden fazla yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen olarak 4 büyük kulübümüzün mağazalarına ev sahipliği yapıyoruz. 10 yıl önce terminal binasını ilk açtığımız günden beri Fenerium mağazası hizmet veriyordu. İlerleyen yıllarda GS Store ve TS Club mağazaları da hizmete girdi. Son olarak Kartal Yuvası'nın da açılması ile 4 büyüklerin mağazalarını tamamlamış olduk. Gurbetçi yolcularımız başta olmak üzere yoğun bir ilgi var" şeklinde konuştu.