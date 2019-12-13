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Format davasında yeni gelişme! Aynı yapımcı Yemekteyiz'e kaynanaları ekleyerek FOX'da yayınlatmaya başladı

Acun Ilıcalı ve FOX TV arasında yaşanan Yemekteyiz format tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. FOX TV'nin Zuhal Topal ile Sofrada isimli programın format sahiplerinden biri olduğunu açıkladığı yapımcı Ramazan Uzun'un yıllar önce yayınlanan Yemekteyiz'in yapımcılarından olduğu ortaya çıktı.

13.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:32

Acun Ilıcalı, FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada isimli programın kendi kanalında yayınlanan Yemekteyiz'le aynı formatta olduğunu söyleyip dava açtı. Konu hakkında açıklama yapan FOX TV ise format sahibinin Global Agency A.Ş. olduğunu söyleyerek format sahiplerinden birinin Ramazan Uzan olduğunu açıkladı. Uzan'ın yıllar önce Show TV'de yayınlanan Yemekteyiz'in yapımcılarından olduğu ve yarışmaya sadece kaynanaları ekleyerek yeni bir program gibi FOX TV'de yayınladığı ortaya çıktı.

YEMEKTEYİZ'İ YENİ PROGRAM GİBİ YAYINLADILAR

Sabah'ta yer alan habere göre: TV8 tarafından 'Formatımızı çaldılar' diye dava edilen FOX TV; Zuhal Topal'la Sofrada programının format sahibinin Global Agency A.Ş. olduğunu öne sürdü. Şirket ise yaptığı açıklamayla; format sahiplerinin biri Ramazan Uzan olmak üzere üç kişi olduğunu söyledi. Ramazan Uzan'ın yıllar önce Show TV'de yayınlanan Yemekteyiz'in jenerik listesinde yer aldığı öğrenildi. Ekipteki bir diğer isimse Hümeyra Daşdan'dı... Yani bu üç yapımcı; çalıştıkları Yemekteyiz programının içeriğine, sadece kaynanaları ekleyip yeni bir program gibi FOX TV'de yayınladı.

Format davasında yeni gelişme! Aynı yapımcı Yemekteyiz'e kaynanaları ekleyerek FOX'da yayınlatmaya başladı

Zuhal Topal, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
GEMLİKSPOR:Sakaryalı hatun, bu kişilerin haberlerini okumazsın olur biter. Kendini iki tane gereksiz sebebi ile üzmeye, sıkmaya değmez. Saygılar...
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NORA:acuun allah aşkına yeter zuhal hanım ile aynı değil bunda kaynana ile gelin var acık puanlama var senin ortaya karışık erkek kadın var puanlamalar kapalı sanırım gerçekten ayıp
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CANAN:Bu zuhal zaten hep çalma projelerle sunuculuk yapıyor, bir ara bunlar evlendirme programı yapıyorlardı. .
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SAKARYALI HATUN:Sıkıldım bu konudan artık, gına geldi!
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SELAM TATLIM.
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