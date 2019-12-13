Format davasında yeni gelişme! Aynı yapımcı Yemekteyiz'e kaynanaları ekleyerek FOX'da yayınlatmaya başladı

Acun Ilıcalı, FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada isimli programın kendi kanalında yayınlanan Yemekteyiz'le aynı formatta olduğunu söyleyip dava açtı. Konu hakkında açıklama yapan FOX TV ise format sahibinin Global Agency A.Ş. olduğunu söyleyerek format sahiplerinden birinin Ramazan Uzan olduğunu açıkladı. Uzan'ın yıllar önce Show TV'de yayınlanan Yemekteyiz'in yapımcılarından olduğu ve yarışmaya sadece kaynanaları ekleyerek yeni bir program gibi FOX TV'de yayınladığı ortaya çıktı.

YEMEKTEYİZ'İ YENİ PROGRAM GİBİ YAYINLADILAR

Sabah'ta yer alan habere göre: TV8 tarafından 'Formatımızı çaldılar' diye dava edilen FOX TV; Zuhal Topal'la Sofrada programının format sahibinin Global Agency A.Ş. olduğunu öne sürdü. Şirket ise yaptığı açıklamayla; format sahiplerinin biri Ramazan Uzan olmak üzere üç kişi olduğunu söyledi. Ramazan Uzan'ın yıllar önce Show TV'de yayınlanan Yemekteyiz'in jenerik listesinde yer aldığı öğrenildi. Ekipteki bir diğer isimse Hümeyra Daşdan'dı... Yani bu üç yapımcı; çalıştıkları Yemekteyiz programının içeriğine, sadece kaynanaları ekleyip yeni bir program gibi FOX TV'de yayınladı.