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Formayı unutan Stoch'a büyük şok! Virüs kaptı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Stoch, Slavia Prag'dan 1,5 milyon euro karşılığında PAOK'a transfer olmuştu. Bu sezon sadece 21 dakika forma giyen Slovak oyuncunun geçtiğimiz günlerde virüs hastalığına yakalandığı bildirildi.

04.10.2019 15:53

Slavia Prag'dan sezon başında PAOK'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibinde futbolu adeta unuttu. Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK beş maçı geride bırakırken, Stoch bu karşılaşmaların hiçbirisinde forma giymedi. Siyah-beyazlılar Avrupa kupalarında ise dört maça çıktı. Bunların ikisinde forma yüzü gören futbolcu, Bratislava karşısında 10 dakika ve Ajax maçında 11 dakika olmak üzere toplamda sadece 21 dakika sahada kaldı.

SADECE 20 DAKİKA SÜRE ALDI

Takımının oynadığı 9 maçta toplamda sadece 20 dakika sahada kalan Miroslav Stoch, PAOK'ta istediğini bulamadı. Slovak futbolcunun içinde bulunduğu durum hem ülkesinde hem top koşturduğu komşu ülkede haberlere konu oldu.

VİRÜS HASTALIĞINA YAKALANDI

Sakatlığı bulanmayan Stoch'un son günlerde sağlık durumunun da kötüye gitmeye başladığı, geçtiğimiz günlerde bir tür virüs hastalığına yakalandığı bildirildi. 'Stoch hayalkırıklığı yaşıyor' başlıklarıyla verilen haberlerde, oyuncunun iyice formdan düştüğü belirtildi.

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Formayı unutan Stoch'a büyük şok! Virüs kaptı

Miroslav Stoch, Slavia Prag, Yunanistan, Spor

YORUMLAR(9)
ADINIZI YAZIN:zamanında galatasaraya gelseydi en azından şampiyonlar liginde oynardı
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Bir yerde virüs kapmış teşhis de koymadılar galiba virüsün çeşidi hakkın da umarım yakında sağlığına kavuşur
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BELÇİKA:Virüs hastalığı ne demek???gasteci...
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STOCH ADAMDIR:Çok karakterli ve aslında potansiyeli yüksek bir oyuncuydu ama talihsizlik işte. .
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ZAHİT:siyah beyaz forma uğurlu değil
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FENERLİBAHÇELİ34:Geçmiş olsun Stoch. Yahu bu çocuğu Fenerdeyken pek severdim. Kenarda Otur dersin otururdu çık oyna dersin elinden geleni yapardı. Çaprazdan acayip şık goller atardı. Harcandı gitti. Geçen seneki Fenerde oynayanların hepsinden daha iyi ve cengaverdi. Bazı futbolcular kadersiz oluyorlar. Üzüldüm.
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ANONİM:FENER HARCADI BU ADAMI OYSA BAYAĞ İŞ YAPARDI
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PROF. YORUMCU:KENDİNİ BİTİREN OYUNCU
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