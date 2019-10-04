Formayı unutan Stoch'a büyük şok! Virüs kaptı

Slavia Prag'dan sezon başında PAOK'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibinde futbolu adeta unuttu. Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK beş maçı geride bırakırken, Stoch bu karşılaşmaların hiçbirisinde forma giymedi. Siyah-beyazlılar Avrupa kupalarında ise dört maça çıktı. Bunların ikisinde forma yüzü gören futbolcu, Bratislava karşısında 10 dakika ve Ajax maçında 11 dakika olmak üzere toplamda sadece 21 dakika sahada kaldı.

SADECE 20 DAKİKA SÜRE ALDI

Takımının oynadığı 9 maçta toplamda sadece 20 dakika sahada kalan Miroslav Stoch, PAOK'ta istediğini bulamadı. Slovak futbolcunun içinde bulunduğu durum hem ülkesinde hem top koşturduğu komşu ülkede haberlere konu oldu.

VİRÜS HASTALIĞINA YAKALANDI

Sakatlığı bulanmayan Stoch'un son günlerde sağlık durumunun da kötüye gitmeye başladığı, geçtiğimiz günlerde bir tür virüs hastalığına yakalandığı bildirildi. 'Stoch hayalkırıklığı yaşıyor' başlıklarıyla verilen haberlerde, oyuncunun iyice formdan düştüğü belirtildi.