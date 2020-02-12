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Formula 1 Çin Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

19 Nisan'da yapılması planlanan Formula 1 Çin Grand Prix'si, bugün yapılan açıklamayla birlikte resmen ertelendi. Son haftalarda ortaya çıkan koronavirüsün patlak vermesi ve yayılmasıyla bu organizasyon için de erteleme kararı çıktı.

12.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:47

Formula 1 yönetimi, 2020 takviminde yer alan ve 17-19 Nisan tarihlerinde yapılacağı açıklanan Çin Grand Prix'in ertelendiğini açıkladı.

Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin Grand Prix'si Organizatörü Juss Sports Group'un Çin Halk Cumhuriyeti Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu (CAMF) ve Şanghay Spor Yönetimi ile yapılan görüşmelerin ardından resmi olarak erteleme talebinde bulunduğu kaydedildi.

PERSONEL VE YÖNETİCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN KABUL EDİLDİ

Koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, FIA'nın da seyahat eden sporcular, personel ve yöneticilerin güvenliğini sağlamak için erteleme talebini kabul ettiği bildirildi.

Formula 1 yönetiminin yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Çin Grand Prix'si, F1 takviminin her zaman çok önemli bir parçası oldu ve oradaki Formula 1 hayranları her zaman inanılmazlar. Hepimiz en kısa sürede Çin'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz ve bu zor dönemde ülkedeki herkese en iyisini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Formula 1 Çin Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Kaynak: DHA


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