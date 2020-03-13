Formula 1'de Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'i ertelendi
Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prixi'nin ardından sezonun ikinci yarışı Bahreyn ile üçüncü yarışı Vietnam GP'leri de ertelendi.
13.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:12
Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prixi'nin ardından sezonun ikinci yarışı Bahreyn ile üçüncü yarışı Vietnam GP'leri de ertelendi.
Korona virüsün tehlikesinden dolayı Formula 1 yönetimini de tedbirlerini aldı. Formula 1'de daha önce sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'si korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn ile üçüncü yarışı olan Vietnam Grand Prix'in de iptal edildiği ifade edildi. Bu kararın Formula 1'de yer alan herkesin ve taraftarların güvenliğini sağlamak için FIA ve organizatörlerle beraber aldıkları açıklandı.
Yarışların Bahreyn'de 20-22 Mart, Vietnam'da da 3-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. - İSTANBUL
Korona virüsün tehlikesinden dolayı Formula 1 yönetimini de tedbirlerini aldı. Formula 1'de daha önce sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'si korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn ile üçüncü yarışı olan Vietnam Grand Prix'in de iptal edildiği ifade edildi. Bu kararın Formula 1'de yer alan herkesin ve taraftarların güvenliğini sağlamak için FIA ve organizatörlerle beraber aldıkları açıklandı.
Yarışların Bahreyn'de 20-22 Mart, Vietnam'da da 3-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Spor
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Spor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Spor
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Spor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Spor
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı