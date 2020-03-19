Formula 1'de ertelenen yarış sayısı 7'ye yükseldi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk 4 ayağı ertelenen 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın, 5, 6 ve 7. yarışları da planlanan tarihte yapılamayacak.
19.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:28
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk 4 ayağı ertelenen 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın, 5, 6 ve 7. yarışları da planlanan tarihte yapılamayacak.
Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, artan sağlık endişeleri sebebiyle Çin, Avustralya, Bahreyn, Vietnam'ın ardından, 3 Mayıs'taki Hollanda, 10 Mayıs'taki İspanya ve 24 Mayıs'taki Monaco grand prix'leri de ertelendi.
FIA ve Formula 1 yönetimlerinin, mayıs sonrası şartlar güvenli hale gelir gelmez şampiyonayı başlatma niyetinde oldukları da belirtildi.
Ayrıca 2021'de yürürlüğe girmesi planlanan yeni sportif kuralların, 2022'den itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.
Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 8. sırasında, 7 Haziran'daki Azerbaycan Grand Prix'si yer alıyor.
Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, artan sağlık endişeleri sebebiyle Çin, Avustralya, Bahreyn, Vietnam'ın ardından, 3 Mayıs'taki Hollanda, 10 Mayıs'taki İspanya ve 24 Mayıs'taki Monaco grand prix'leri de ertelendi.
FIA ve Formula 1 yönetimlerinin, mayıs sonrası şartlar güvenli hale gelir gelmez şampiyonayı başlatma niyetinde oldukları da belirtildi.
Ayrıca 2021'de yürürlüğe girmesi planlanan yeni sportif kuralların, 2022'den itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.
Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 8. sırasında, 7 Haziran'daki Azerbaycan Grand Prix'si yer alıyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Şampiyonası, Spor