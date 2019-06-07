Formula 1'de heyecan Kanada'da yaşanacak

Formula 1'de sezonun altıncı yarışı olan Kanada Grand Prix
'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. 2019 Formula 1'de heyecan bu hafta Kanada'da devam edecek. Sezonun altıncı yarışı Kanada'nın Montreal
şehrinde bulunan 4 bin 361 metre uzunluğundaki Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış ise 9 Haziran günü TSİ 21.10'da gerçekleştirilecek. Son olarak İspanya
'da yapılan yarışı ise Mercedes
pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton
kazanmıştı. Kanada Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:
Pilotlar klasmanı 1- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 137 puan 2- Valtter Bottas (Finlandiya
): 120 puan 3- Sebastian Vettel
(Almanya
): 82 puan 4- Max Verstappen
(Hollanda
): 78 puan 5- Charles Leclerc (Monaco): 57 puan
Takımlar klasmanı 1- Mercedes: 257 puan 2- Ferrari
: 139 puan 3- Red Bull
: 110 puan 4- McLaren
30 puan 5- Racing Point 17 puan
(İHA)
Kaynak: İHA
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