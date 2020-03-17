Menü
Haberler ›› Spor ››Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası - Spor

Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası

Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

17.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:12
Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası
Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli , çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Pirelli'den yapılan açıklamada, sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesinin ardından bir personele yapılan koronovirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanının koronavirüse yakalanması sonrasında Avustralya Grand Prix'sinden çekilme kararı almıştı.
Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si iptal edilirken, 22 Mart'taki Bahreyn, 5 Nisan'daki Vietnam ve 19 Nisan'daki Çin etapları ertelenmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Avustralya, Pirelli, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Spor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Spor
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Spor
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Spor
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Spor
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Spor
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Spor
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Spor
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu