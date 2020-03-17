Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası
Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
17.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:12
Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli , çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Pirelli'den yapılan açıklamada, sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesinin ardından bir personele yapılan koronovirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanının koronavirüse yakalanması sonrasında Avustralya Grand Prix'sinden çekilme kararı almıştı.
Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si iptal edilirken, 22 Mart'taki Bahreyn, 5 Nisan'daki Vietnam ve 19 Nisan'daki Çin etapları ertelenmişti.
Pirelli'den yapılan açıklamada, sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesinin ardından bir personele yapılan koronovirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanının koronavirüse yakalanması sonrasında Avustralya Grand Prix'sinden çekilme kararı almıştı.
Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si iptal edilirken, 22 Mart'taki Bahreyn, 5 Nisan'daki Vietnam ve 19 Nisan'daki Çin etapları ertelenmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Avustralya, Pirelli, Spor
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