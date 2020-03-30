Formula 1'de Mercedes, koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdi
Formula 1 takımlarından Mercedes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için İngiltere'de Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile solunum cihazı üretti.
30.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:56
Formula 1 takımlarından Mercedes , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için İngiltere 'de Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile solunum cihazı üretti.
Mercedes'ten yapılan açıklamada, vantilatöre gereksinim duymadan beyne oksijen gönderen cihazların İngiltere'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyuruldu.
İlk cihazın, yapılması kararlaştırıldıktan sonra 100 saatten az sürede üretildiği aktarıldı.
Mercedes'ten yapılan açıklamada, vantilatöre gereksinim duymadan beyne oksijen gönderen cihazların İngiltere'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyuruldu.
İlk cihazın, yapılması kararlaştırıldıktan sonra 100 saatten az sürede üretildiği aktarıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Londra Üniversitesi, İngiltere, Mercedes, Spor