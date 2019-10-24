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Formula 1'de Renault'a diskalifiye cezası

Formula 1 takımlarıdan Renault, pilotlarının kullandığı fren sistemi nedeniyle Japonya Grand Prix'inden diskalifiye edildi.

24.10.2019 11:32Formula 1'de Renault'a diskalifiye cezası
Formula 1 takımlarıdan Renault, pilotlarının kullandığı fren sistemi nedeniyle Japonya Grand Prix'inden diskalifiye edildi.
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), iki hafta önce koşulan ve Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas'ın kazandığı Japonya Grand Prix'si sonrası yapılan itiraza yönelik kararını verdi.
Renault pilotları Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg'in otomobillerindeki fren ayarı sisteminin teknik açıdan kurallara aykırı olmasa da pilotun sürüşüne yardımcı olduğuna hükmeden FIA, Renault'u Japonya Grand Prix'sinden diskalifiye etti.
Yarışı 6. sırada bitiren Ricciardo'nun 8, 10. sırada tamamlayan takım arkadaşı Hulkenberg'in de 1 puanı silindi. Bu cezanın ardından markalar klasmanında beşinci sırada yer alan Renault'un puanı da 77'den 68'e düştü.

Japonya, Renault, Spor

Kaynak: AA

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