Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Formula 1'de sekizinci korona virüs ertelemesi - Haberler

Formula 1'de sekizinci korona virüs ertelemesi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Formula 1'in 7 Haziran'da yapılacak Azerbaycan Grand Prix'i de ertelendi.

23.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:45
Formula 1'de sekizinci korona virüs ertelemesi
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Formula 1'in 7 Haziran'da yapılacak Azerbaycan Grand Prix'i de ertelendi. Virüs nedeniyle daha önce takvimdeki 7 yarış ertelenmişti.
Formula 1'de Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda, İspanya ve Monako Grand Prix'lerinin ardından 7 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Azerbaycan yarışı da korona virüs nedeniyle ertelendi. Azerbaycanlı yetkililerden yapılan açıklamada, "Erteleme, Formula 1, FIA ve Azerbaycan Hükümeti ile kapsamlı görüşmeler sonrasında kabul edildi. Bu, devam eden küresel salgının doğrudan bir sonucudur ve tamamen ilgili yetkililer tarafından bize sağlanan uzman rehberliğine dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan Grand Prix'i korona virüs salgını nedeniyle Formula 1'de ertelenen sekizinci yarış oldu. 15 Mart'ta Australya Grand Prix'i ile yeni takvimin start alacağı dev organizasyonda saha önce 7 yarış ertelenmişti. Sezonun Bakü'deki Azerbaycan yarışıyla başlayabileceği umutları vardı, ancak organizatörler şimdi yarışın 7 Haziran'da planlandığı gibi yapılmayacağını doğruladı.
Formula 1'de bazı takımlar ve paydaş şirketlerin çalışanlarında da korona virüse rastlanmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Azerbaycan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı Haberler
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı
Bakanlık, asılsız koronavirüs paylaşımı yapanlara adli işlem yaptı Haberler
Bakanlık, asılsız koronavirüs paylaşımı yapanlara adli işlem yaptı
Bu kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Haberler
Bu kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı

Son Dakika Güncel Haberleri

İnegöl belediyesi her alanda önlemini aldı - Haber 3 boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanlarına 'kalkanlı yüz maskesi' üretiyorlar - Haber Ayasofya tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı - Haber Üniversite hastanesi dezenfekte edildi - SİVAS - Haber ENGELLİ GENCİ DARP EDEN SANIK HAKKINDA 1,5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Haber Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber
Loading