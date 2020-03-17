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Formula 1'de sezonun ilk soğutucu yarışını Verstappen kazandı

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1'de sezon Aston Martin Red Bull Racing için açıldı.

17.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:24
Formula 1'de sezonun ilk soğutucu yarışını Verstappen kazandı

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1'de sezon Aston Martin Red Bull Racing için açıldı. F1'de sezonun ilk yarışı Avusturalya'da koşulamasa da mücadele için Melbourne'e giden Max Verstappen ve Alex Albon, soğutucu üstünde sezon açılışını yaptı. Olimpiyat madalyalı snowboardcu, Red Bull sporcusu Scotty James'in damalı bayrağı salladığı yarışta kazanan takım arkadaşını geçen Verstappen oldu. Renkli görüntülere sahne olan yarış sonunda James, Max Verstappen'e ödülü olan altın sandalet plaketini verdi.

Melbourne'e sezonun ilk yarışı için geldiklerini dile getiren Max Verstappen, "Sezonu başka bir araçla açtık. Avustralya 'daki pistin benzerini yaptık. Soğutuculara tekerlek taktık ve çok heyecanlı bir yarış yaptık. Yarışmak her zaman iyidir ama kazanmak da önemli. Şaka bir yana sezonu Avusturalya'da seyircilerin önünde açmak çok heyecanlı. Ancak şimdilik mümkün olmadı" dedi.

Avustralya'daki pistin ufak boyutlusunda yarıştıklarını söyleyen Alex Albon ise "Yarış içinde birkaç geçiş oldu. Araçlar için iyi bir testti. Tabii yarış içinde sorunlar da yaşadık. Zincirim kırıldı. Onu düzeltmemiz gerekti. Virajlarda aracım düştü. Ama yine de eğlenceli bir yarıştı" diye konuştu.

Çok eğlenceli bir yarışa tanık olduğunu söyleyen Red Bull Sporcusu Scotty James de "Alex ve Max çok fazla eğlenmemizi ve gülmemizi sağladı" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açıklamalar

-Yarışlardan görüntüler

-Genel detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Aston Martin, Avustralya, Red Bull, Spor

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