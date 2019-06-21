Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü 16.10'da başlayacak.Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 7 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı.Formula 1'de Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: Pilotlar klasmanı1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 162 puan2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 1333. Sebastian Vettel (Almanya): 1004. Max Verstappen (Hollanda): 885. Charles Leclerc (Monaco): 72Takımlar klasmanı1. Mercedes: 295 puan2. Ferrari: 1723. Red Bull: 1244. McLaren: 305. Renault: 28