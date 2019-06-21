21.06.2019 09:10
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Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.
Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü 16.10'da başlayacak.
Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 7 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı.
Formula 1'de Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 162 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 133
3. Sebastian Vettel (Almanya): 100
4. Max Verstappen (Hollanda): 88
5. Charles Leclerc (Monaco): 72
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 295 puan
2. Ferrari: 172
3. Red Bull: 124
4. McLaren: 30
5. Renault: 28
Kaynak: AA
Dünya Şampiyonası, Fransa, Spor

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