Formula 1'de sıradaki durak Fransa

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı olan Fransa Grand Prix'sinde sıralamaları turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak.

2019 Formula 1'de heyecan bu hafta Fransa'da devam edecek. Sezonun 8. yarışı Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise pazar günü 16.10'da yapılacak.

Son olarak Kanada'da yapılan sezonun 7. yarışını Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazanmıştı. Fransa Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıralar şöyle:

Pilotlar klasmanı:

1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 162 puan

2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 133 puan

3 - Sebastian Vettel (Almanya): 100 puan

4 - Max Verstappen (Hollanda): 88 puan

5 - Charles Leclerc (Monaco): 72 puan

Takımlar klasmanı:

1 - Mercedes: 295 puan

2 - Ferrari: 172 puan

3 - Red Bull: 124 puan

4 - McLaren: 30 puan

5 - Renault: 28 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA