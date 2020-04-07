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Formula 1'de Williams, pilotlarının maaşlarını yüzde 20 düşürdü

Formula 1 takımlarından Williams, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları George Russell ve Nicholas Latifi'nin maaşlarını yüzde 20 düşürdü.

07.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:26
Formula 1'de Williams, pilotlarının maaşlarını yüzde 20 düşürdü
Formula 1 takımlarından Williams , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları George Russell ve Nicholas Latifi'nin maaşlarını yüzde 20 düşürdü.
Williams'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın üst yönetimi ve pilotlarının maaşlarında 1 Nisan'dan itibaren yüzde 20 indirim yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca bazı çalışanların mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Williams, 1 Nisan, Spor
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Haberler ›› Spor ››Formula 1'de Williams, pilotlarının maaşlarını yüzde 20 düşürdü - Spor
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