Formula 1'de Yeni Sezon Heyecanı

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Formula 1'de sezonun ilk yarış heyecanı Avustralya Grand Prix'sinde yaşanacak. Melbourne Pisti'ndeki yarışların sıralamaları turları yarın, yarış ise 17 Mart Pazar günü yapılacak.Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu heyecanı Avustralya Grand Prix'i ile başlayacak ve Abu Dabi Grand Prix'i ile de sona erecek. Bu sezon Formula 1 21 etap üzerinden organize edilecek. İlk yarış Avustralya'nın Melbourne şehrinde yapılacak. Yarışlar 5 bin 303 metrelik Melbourne Pisti'nde gerçekleşecek. 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 09.00'da, yarış ise 17 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da yapılacak.2019 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotlar şöyle:Mercedes: Lewis Hamilton (Büyük Britanya), Valtteri Bottas (Finlandiya)Ferrari: Sebastian Vettel (Almanya), Charles Leclerc (Fransa)Red Bull: Max Verstappen (Hollanda), Pierre Gasly (Fransa)Racing Point: Sergio Perez (Meksika), Lance Stroll (Kanada)Williams: Robert Kubica (Polonya), George Russell (Büyük Britanya)Renault: Nico Hulkenberg (Almanya), Daniel Ricciardo (Avustralya)Toro Rosso: Daniil Kvyat (Rusya), Alexander Albon (Tayland)Haas: Romain Grosjean (Fransa), Kevin Magnussen (Danimarka)McLaren: Carlos Sainz (İspanya), Lando Norris (Büyük Britanya)Sauber: Antonio Giovinazzi (İtalya), Kimi Raikkonen (Finlandiya)2019 Formula 1 takvimi ise şöyle:17 Mart: Avustralya Grand Prix31 Mart: Bahreyn Grand Prix14 Nisan: Çin Grand Prix28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix12 Mayıs: İspanya Grand Prix26 Mayıs: Monaco Grand Prix9 Haziran: Kanada Grand Prix23 Haziran: Fransa Grand Prix30 Haziran: Avusturya Grand Prix14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix28 Temmuz: Almanya Grand Prix4 Ağustos: Macaristan Grand Prix1 Eylül: Belçika Grand Prix8 Eylül: İtalya Grand Prix22 Eylül: Singapur Grand Prix29 Eylül: Rusya Grand Prix13 Ekim: Japonya Grand Prix27 Ekim: Meksika Grand Prix3 Kasım: ABD Grand Prix17 Kasım: Brezilya Grand Prix1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix - İSTANBUL