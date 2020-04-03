Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak

Formula 1'in efsane isimlerinden olan eski patron Bernie Ecclestone, 89 yaşında 4. kez baba olma sevinci yaşayacak. Yaşayan efsane Ecclestone, bu gelişmeyi doğruladı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

03.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:45

Ekim ayında 90 yaşına girecek olan Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, dördüncü kez baba olacak.

Ecclestone'ın 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi'nin hamile olduğu ve Temmuz ayında ilk bebeklerini dünyaya getireceği belirtildi.

"UMARIM FORMULA 1'E İLGİ DUYMAZ"

Gelişmeyi doğrulayan Ecclestone, "Evet, ancak yaza kadar hâlâ çok vakit var. Umarım tavla oynamayı çok çabuk öğrenir" ifadelerini kullandı.

Fabiana ise, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması. Umarım Fomula 1'e ilgi duymaz" şeklinde konuştu.

3 ÇOCUĞU, 5 TORUNU VAR

Ecclestone'un önceki evliliklerinden 65 yaşında Deborah, 35 yaşındaki Tamara ve 31 yaşındaki Petra isminde 3 çocuğu bulunuyor. Ayrıca Ecclestone'un kızlarından beş tane de torunu bulunmakta. Bu yüzden ilginç şekilde Ecclestone'ın torunları, yeni çocuğundan daha yaşlı olacak.

TARİHİN EN YAŞLI BABASI

Ek olarak bu bir dünya rekoru da olacak. Çünkü Stanford Üniversitesi'ne göre, tarihin en büyük babası 88 yaşındaydı.

Formula 1’in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Etiketler: Bernie Ecclestone, Spor

Haberin Videosu :

Formula 1'in efsane isimlerinden Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak - Spor
Yorumlar (2)
SAVRUK54:Emin miyiz ?
Cevap Yaz 0 1
İHYAR:89 uma daha çok var. kismetse 89 da dikiş atıp 90 da şampiyonluğu alırım :))
Cevap Yaz 0 0

Spor Manşet

Haberler

Korona krizinde Arda’ya gün doğdu! G.Saray’dan müjdeli haber Spor
Korona krizinde Arda'ya gün doğdu! G.Saray'dan müjdeli haber
G.Saray’ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı Spor
G.Saray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı Spor
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Talisca’dan dikkat çeken Beşiktaş itirafı: Çok düşündüm Spor
Talisca'dan dikkat çeken Beşiktaş itirafı: Çok düşündüm
Emre Belözoğlu, merakla beklenen emeklilik kararını verdi Spor
Emre Belözoğlu, merakla beklenen emeklilik kararını verdi
Eto’o çılgına döndü! Kamerunlu oyuncudan Fransız doktora küfür Spor
Eto'o çılgına döndü! Kamerunlu oyuncudan Fransız doktora küfür
FIFA Başkanı Infantino’dan kulüplere müjde Spor
FIFA Başkanı Infantino'dan kulüplere müjde
Drogba’dan ’Aşı, Afrikalılar üzerinde denensin’ diyen Fransız’a sert yanıt Spor
Drogba'dan "Aşı, Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız'a sert yanıt

Son Dakika Spor Haberleri

10:32: Fortuna Sittard, Fernando Ricksen'i Andı - Spor 10:32: John Lauridsen'in En İyi Anları - Spor 10:31: Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak - Spor 10:28: Yeni Malatyaspor 'lig devam edecek' düşüncesiyle hareket ediyor - Spor 10:26: Galatasaray'da üç flaş ayrılık! Biletleri kesildi... - Spor 10:17: Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı - Spor 09:59: Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm - Spor 09:35: Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak - Spor 07:56: Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım - Spor 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber