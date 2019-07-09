Formula 1'in eski patronu Ecclestone: Biri Putin'e silah çekerse, önüne atlarım

F1'in eski patronu ünlü iş insanı Bernie Ecclestone, The Times gazetesine konuştu. Formula 1'in geleceği ve özel hayatı üzerine soruları cevaplandıran Ecclestone konu politikaya gelince Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan hayranlığını ise gizlemedi.

"PUTİN'E SİLAH ÇEKERLERSE ÖNLERİNE ATLARIM"

Ecclestone, siyaset ve Putin hakkında şunları söyledi: "Biri Putin'e silah çekerse, önüne atlarım. Çünkü o iyi bir adam, insanlar için iyi olmayan bir şey asla yapmadı. Kırım'ı ilhak ediyorsa da bunu Rusya'yı tekrar bir araya getirmek için yaptı."

İNGİLTERE İLE RUSYA ARASINDAKİ SKRIPAL KRİZİNE DEĞİNDİ

Ecclestone, eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de Putin yönetimi tarafından zehirlendiği iddiasına ise, "Putin böyle bir şey yapmadı. Bu tarz şeylerle ilgilenmek için fazla meşgul biri o. Dedikoducular böyle söylemleri yayıyorlar" sözleriyle karşılık verdi.

"PUTİN'İN AVRUPA'YI YÖNETMESİNİ İSTERİM"

Ecclestone demokrasi ve Avrupa'nın yönetimi hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Putin'in Avrupa'yı yönetmesini isterdim. Zaten ondan başka bunu yapabilecek kimse yok, bu yüzden şu ankinden daha kötü bir durum olması da mümkün değil. Ben demokrasi taraftarı bir insan değilim. Yönetimlerde diktatöre ihtiyaç vardır. Diktatör olarak, 'Ben bunu yapacağım' diyebilirsiniz. Demokraside ise mevzu sulandırılır."

"HANGİ İNGİLİZ SİYASETÇİYİ TAKDİR EDİYORSUNUZ?" SORUSU

Ecclestone'un Putin'i öven sözlerinin üzerine röportajı yapan gazeteci "Peki İngiltere'den takdir ettiğiniz bir siyasetçi var mı" sorusunu yöneltti. "Margaret Thatcher'ı takdir ederim. Tony Blair da bence doğru yoldaydı fakat iş halletmektense birileriyle dost olmaya çalışırken kayboldu" cevabını veren Ecclestone kendisine Tony Blaire'e yaptığı bağışlar hatırlatılınca, "Evet bağış yaptım fakat sonradan yaptığım bağışları geri çektim. Bu yüzden bunda bir problem görmüyorum" ifadelerini kullandı.