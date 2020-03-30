Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Formula 1 mühendisleri solunum cihazı geliştirdi

İngiltere'de Londra Üniversite Koleji ve Formula 1'de yarışan Mercedes Takımı mühendisleri, yeni solunum cihazı geliştirdiklerini açıkladı.

30.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:01
Formula 1 mühendisleri solunum cihazı geliştirdi

İngiltere 'de Londra Üniversite Koleji ve Formula 1'de yarışan Mercedes Takımı mühendisleri, yeni solunum cihazı geliştirdiklerini açıkladı. Geliştirilen solunum cihazının yapımının 4 gün sürdüğünü ve adının 'aralıksız pozitif havayolu basıncı (CPAP)' olduğu ifade edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Üniversite Koleji (UCL), cihazın Formula 1'de yarışan Mercedes Takımı mühendisleri ile birlikte ürettiklerini ve ilk 100 adet prototipin hastanelerde klinik deneylerine başlanacağını belirtti. Solunum cihazı, hastanın akciğerlerini oksijen ile doldurmak için maskeye sürekli oksijen itiyor. Cihaz, koronavirüs sebebiyle 'invaziv solunum süreçlerine giremeyecek kadar zayıf' hastalar için alternatif olarak sunuldu. UCL yetkilileri, geliştirilen CPAP cihazının klinik deneylerinin bu hafta sonu bitmesini ve İngiltere Sağlık Servisi (NHS) tarafından kullanıma sunulmasını beklediklerini ifade etti.

GÜNDE BİN ADET ÜRETİLECEK

Mercedes Formula 1 Takımı (Mercedes AMG F1) ise daha önce uyku apnesi tedavisi için geliştirilen bir cihazı yeniden tasarladıklarını ve ihtiyaca göre günde 300 adet üretebileceklerini ifade ettiler. Mercedes Takımı, diğer Formula 1 takımları da destek verirse, cihazdan günde 1000 adet üretilebileceklerini ayrıca vurguladı.

CİHAZ NASIL ÇALIŞIYOR?

Geliştirilen cihaz, koronavirüs hastasının ağzına ve burnuna takılı maskeye sürekli oksijen pompalayarak, hava kanallarının açık olmasını sağlıyor ve hastanın aldığı oksijen miktarını yükseltiyor. Mevcut invaziv solunum cihazları, hastanın hava yollarına direkt bağlandığı için hastaya bu süreçte ağır yatıştırıcılar verilmesi gerekiyor. CPAP cihazı, NHS tarafından kullanılıyordu ama sayı olarak mevcut salgında yetersiz kalıyordu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Mercedes, Londra, Dünya
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Formula 1 mühendisleri solunum cihazı geliştirdi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Çin uslanmıyor! Virüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haberler
Çin uslanmıyor! Virüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
İran’da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi Haberler
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
Beklenen haber Norveç’den geldi! Koronavirüste ilk deneysel tedaviye başlandı Haberler
Beklenen haber Norveç'den geldi! Koronavirüste ilk deneysel tedaviye başlandı
Fas’ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı Haberler
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı
Trump’tan koronavirüs yorumu: ABD’de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek Haberler
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek
Netanyahu’nun danışmanı koronavirüse yakalandı Haberler
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı

Son Dakika Dünya Haberleri

13:44: Adalet Bakanı Gül: Cezaevi personeli evine gönderilmeyecek, izole yerlerde kalacak - Haberler 13:44: Mercedes Formula 1 takımı Covid-19 hastaları için solunum cihazı üretmeye başladı - Haberler 13:43: Prof. Dr. Yalçın, koronavirüse karşı tüketilmesi gereken sebze ve meyveleri sıraladı - Haberler 13:42: Devlet sırrı vereceğiz diyerek dolandırmaya çalıştılar - Haberler 13:40: Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti - Haberler 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:44: Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı - Haberler 12:38: Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı - Haberler 11:51: Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı - Haberler 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler