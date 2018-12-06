Formula 1 Takvimi Onaylandı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2019 takvimini onaylandı.
FIA'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya
'nın Saint Petersburg
kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın geçen yıl olduğu gibi 21 yarıştan oluşacağı belirtildi.
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
17 Mart: Avustralya
Grand Prix
31 Mart: Bahreyn
Grand Prix
14 Nisan: Çin
Grand Prix
28 Nisan: Azerbaycan
Grand Prix
12 Mayıs: İspanya
Grand Prix
26 Mayıs: Monaco Grand Prix
9 Haziran: Kanada
Grand Prix
23 Haziran: Fransa
Grand Prix
30 Haziran: Avusturya
Grand Prix
14 Temmuz: Büyük Britanya
Grand Prix
28 Temmuz: Almanya
Grand Prix
4 Ağustos: Macaristan
Grand Prix 1 Eylül
: Belçika
Grand Prix
8 Eylül: İtalya
Grand Prix
22 Eylül: Singapur
Grand Prix
29 Eylül: Rusya Grand Prix
13 Ekim: Japonya
Grand Prix
27 Ekim: Meksika
Grand Prix
3 Kasım: ABD
Grand Prix
17 Kasım: Brezilya
Grand Prix
1 Aralık
: Abu Dabi
Grand Prix
Rusya Federasyonu
06 Aralık 2018 Perşembe 11:42