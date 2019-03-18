Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting Hayatını Kaybetti

FIA Başkanı Jean Todt, "Charlie'yi kaybettiğimizi öğrenmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Charlie Whiting harika bir yarış direktörü, bu harika sporun ahlakını ve ruhunu taşıyan eşsiz bir isimdi. Formula 1 Charlie ile sadık bir dostunu ve karizmatik elçisini kaybetti. Charlie'nin ölümü nedeniyle FIA, tüm motor sporları dünyası, ailesi ve Formula 1 severler için üzüntümü dile getirmek istiyorum." dedi.

Formula 1'de ilk olarak 1977'de Hesketh Racing'de çalışan Whiting, daha çok Brabham'da şef mekaniker olarak yükseldiği dönemiyle tanınıyor.

1981 ve 1983'te Nelson Piquet'in dünya şampiyonluklarında kilit rol oynayan Whiting, o takım 1988'de Bernie Ecclestone'a satılana kadar kaldı. Ardından FIA'ya Ecclestone'un teşvikiyle teknik delege olarak geçen Whiting, 1997'den itibaren FIA Direktörü ve güvenlik delegesi oldu.

Whiting'in görevleri arasında pist ve araç güvenliği, grand prix yarışlarında yarış startını verme dışında teknik ve prosedürle ilgili konular yer alıyordu.

Whiting, F1'de güvenlik standartlarının iyileştirilmesi konusunda en önde yer alan isimlerden birisiydi. Özellikle kokpit koruması halo'nun spora sokulması konusunda çok zorladı.