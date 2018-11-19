Formula 3'de Kaza Yapan Sophia Floersch Kimdir?

2018 Makao Grand Prix Formula 3 yarışmasının son 12. Turunda uzun düzlükten sonra geldiği virajda öndeki araca çarparak bariyer dışına fırlayan Sophia Floerschkimdir?

SOPHİA FLÖRSCH KİMDİR?

Sophia FloerschAralık 2000 Almanya'da dünyaya geldi. Alexander Floersch 'in kızı olan Sophia Floersch, Grammar Okulu Oberhaching'e katıldı. Floersch, 2005 yılında karting yapmaya başladı ve 2008'den 2014'e kadar, Avrupa çapında Kart Sport aracılığıyla çeşitli karting etkinliklerinde yarıştı. İlk kadın şoför ve aynı zamanda yarıştığı üç dizinin en genç şoförü olarak tarihe geçti. 2008 SAKC Şampiyonası, 2009 ADAC Alman Şampiyonası ve 2010 Avrupa Şampiyonası Easykart'a katıldı ve ayrıca Red Bull tarafından da izlendi.

GİNETTA JUNİOR'IN EN GENÇ SÜRÜCÜSÜ

Su anda Van Amersfoort Yarışları ile FIA Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nda yarışan genç sürücü, daha önce hem Almanya'da hem de İtalya'da Formula 4'de ve aynı zamanda Ginetta Gençler Şampiyonasında yarıştı. Floersch, Ginetta Junior yarışı kazanmak için en genç sürücü ve aynı zamanda bir hafta sonu iki yarıştan ikisini kazanan ilk çaylak olan Thruxton'da çift Ginetta tarihi yaptı, Rookie şampiyonluğuna liderlik etti.

2017 ADAC FORMULA 4'ÜN İLK TURUNDA PUAN ALAN İLK KADIN

2016 yılındaFloersch, 2017 ADAC Formula 4 şampiyonasının ilk yarışında, puan alan ilk bayan oldu. 13 Mart 2018'de ilk Formula 3 testine katıldı. 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında katıldığı 2018 Makao Grand Prix Formula 3 Dünya Kupası'nda kaza geçirerek bariyer dışına fırladı. İki fotoğrafçı, bir mareşal ile birlikte hastaneye kaldırılan genç sporcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.