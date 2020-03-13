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Formula E koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Elektrikli otomobillerin yarıştığı 2020 Formula E Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici bir süreliğine askıya alındı.

13.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:10
Formula E koronavirüs nedeniyle askıya alındı
Elektrikli otomobillerin yarıştığı 2020 Formula E Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici bir süreliğine askıya alındı.
Organizasyondan yapılan açıklamada, uzmanlarla yapılan görüşmenin ardından, özellikle Avrupa 'da yayılan salgının etkisinin, gelecek ay boyunca zirve yaparak devam etmesinin öngörüldüğü, bu gerekçeyle Formula E'nin bir süreliğine askıya alındığı belirtildi.
Formula E'den yapılan önceki duyurularda, 21 Mart'taki Çin ve 4 Nisan'daki İtalya ayaklarının ertelendiği, 6 Haziran'daki Endonezya yarışının ise iptal edildiği bildirilmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa, Spor

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