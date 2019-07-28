Formulaz heyecanı bu yıl 11'inci kez yaşanacak

Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, bu sene de 17 Ağustos Cumartesi günü Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek. Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği yarışa 18 yaş üstü herkes katılabilecek.

Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz 11. kez yapılacak. 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 17 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek. Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, "Formulaz ile beraber tahta araba geleneğini canlı tutuğumuz için çok mutluyuz. Formulaz'ı uluslararası platforma taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı olarak nitelendirilen Red Bull Formulaz, kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından yarışmacılar, kendi tasarımları olan birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Araçların boyutları maksimum 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu bulunması gereken araçta dört tekerlek şart. Tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. Araçlar yerçekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor ve içlerinde motor bulunmuyor. Red Bull Formulaz'ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık.