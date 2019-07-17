17.07.2019 17:51
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Fortinet: Tatilde siber güvenlik önemli

Fortinet: Tatilde siber güvenlik önemli

Siber güvenlik şirketi Fortinet, yaz tatiline çıkmak için hazırlıklar yapan kullanıcıları, yaz dönemlerinde artan siber saldırılara karşı uyardı.

Siber güvenlik şirketi Fortinet, yaz tatiline çıkmak için hazırlıklar yapan kullanıcıları, yaz dönemlerinde artan siber saldırılara karşı uyardı.
Fortinet, tatil sırasında kullanıcıların parasını ya da bilgilerini ele geçirerek karanlık ağda satmayı hedefleyen siber saldırganlara karşı siber güvenlikle ilgili ipuçları paylaştı:
Sahte bağlantılara karşı uyanık olun
Bağlantı kurmadan önce bulunduğunuz işletmeye Wi-Fi SSID'ilerinin ismini sorun.
Güvenli ve şifreli bağlantı için cihazınıza VPN yazılımı kurun.
Zayıf şifreler kullanmayın
Mümkünse, çift faktörlü kimlik doğrulama kullanın
- E-postanıza gelen linkleri ve ekleri tıklamadan önce kontrol edin
- Sosyal medya hesaplarınızı denetleyin


Kaynak: DHA
Ekonomi

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