Fortnite 10. sezon sona erdi, oyun alanı kara delik tarafından yutuldu

Oyun dünyasının en çok oynanan yapımlarından olan Fortnite'da geçtiğimiz saatlerde beklenen gelişmeler yaşandı ve 10. sezon görkemli bir olayla bitti. Oyunu oynayanlar önce gizem dolu bir olay ile karşılaştı daha sonrasında ise oyun alanı koca bir kara delik tarafından yutuldu.

FORTNITE'I KARA DELİK YUTTU

Öncelikle oyunun 10.sezonunu sonlandıran bu gizemli olay tüm oyuncularda aynı anda başladı. Yani kimi oyunun ortasındayken, kimi ise henüz haritaya atladığında bu olay ile karşılaştı. Oyun alanına düşen gök taşlarından sonra büyük bir patlama oldu ve Fortnite'ın dünyası bir kara delik tarafından yutuldu. O dakikadan itibaren hem oyunda hem de oyunun canlı yayınlarında bazı harf ve rakamların da gözüktüğü bir kara delik bulunuyor.

Daha ilginç olan tarafı ise kara deliğin oyunun dünyası ile birlikte sosyal medya mesajlarını da yutmuş olması. Yani bu büyük etkinlik ile birlikte Epic Games, Fortnite'ın Twitter adresi üzerindeki tüm mesajları da sildi. Burada da Youtube'da olduğu gibi sadece kara deliğin gözüktüğü gizemli yayın devam ediyor. Bu rakamlar neyi sembol ediyor, ya da oyunun 11.sezonu hangi sürprizler ile başlayacak henüz belli değil.

SUNUCULAR ÇÖKTÜ İDDİASI

Oyuncuların sosyal medya üzerinden attığı binlerde mesaja rağmen durumla ilgili bir açıklama yapmayan Epic Games, bu davranışı nedeniyle tepkilerin hedefinde oldu.

Oyunun ne zaman düzeleceğine dair bir açıklama yapmak şu an için mümkün değil. Bu durum sunuculardaki problemle doğrudan ilişkili. Eğer problem çok ciddi ise Fortnite'a erişim bir süre daha sağlanamayabilir.

4,5 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLEYİCİ

Etkinlikle beraber rekor izlenmeler elde edildiğini söylemek gerek. Twitter, Twitch ve YouTube'dan yayını yapılan oyun, sadece resmi Twitch hesabı 4,5 milyonun üzerinde anlık izleyiciye ulaşmayı başardı. Patlamanın ardından Epic Games'in mağazasına ise yoğunluktan dolayı bir süre ulaşılamadı.

FORTNITE NASIL OYNANIR?

Fortnite, Epic Games şirketi tarafından sunulan, arcade tarzı grafik yapılarına sahip son zamanların en popüler oyunu. 25 Temmuz 2017 tarihinde PC, Xbox One ve PS4 için satışa sunulan oyunun birbirinden farklı modları var. Bu modlar arasında, Fortnite'ın bu kadar ünlü olmasını sağlayan, oyuncular tarafından aşırı sevilen mod ise: Battle Royale!

100 çevrimiçi oyuncu (uçaktan veya uçan otobüsten) aynı anda bir haritaya atlıyor ve hayatta kalan son kişi ya da takım olmaya çalışıyor. Oyuncular haritaya atladıktan sonra, alanın daralması ve oyuncuların birbirleriyle savaşması için elektronik bir gaz dalgalar halinde yayılıyor. Belli vakitlerde ise, dropp olarak adlandırılan, içlerinde oyuncuların işe yarar, çeşitli materyaller bulabilecekleri kutu gökyüzünden haritaya bırakılıyor ve oyuncular bu kutuyu ele geçirip daha fazla avantaj sahibi olmaya çalışıyorlar.