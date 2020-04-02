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Fortuna, KVNB Kupası Maçında PEC Zwolle'yi Mağlup Ediyor

KNVB Kupası ikinci tur maçında PEC Zwolle ve Fortune Sittard, Aralık 2019'de oynanan maçta karşı karşıya geliyor. Fortuna Sittard, Bassala Sambou, Rasmus Karjalainen'in ve Darrly Lachman'ın (KK ) attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıkıyor.

02.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:32
KNVB Kupası ikinci tur maçında PEC Zwolle ve Fortune Sittard, Aralık 2019'de oynanan maçta karşı karşıya geliyor. Fortuna Sittard, Bassala Sambou, Rasmus Karjalainen'in ve Darrly Lachman'ın (KK ) attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıkıyor. Fortuna, KVNB Kupası Maçında PEC Zwolle’yi Mağlup Ediyor

Kaynak: Dugout



Etiketler: Aralık, Spor
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Haberler ›› Spor ››Fortuna, KVNB Kupası Maçında PEC Zwolle'yi Mağlup Ediyor - Spor
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