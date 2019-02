Fortune's 100 Listesi Açıklandı

Kurum kültürü uzmanı Great Place to Work Enstitüsü'nün verilerine dayanarak hazırlanan Fortune's 100 listesi yayımlandı. Liste, çalışanların iş yeri kültürlerine ait boyutlarının irdelendiği 60 soruya göre şekillendi. Bu boyutlar; yöneticilere güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu olarak sıralanıyor. Sıralamada "For All" metodolojisi de gözetildi. Bu metodolojiye göre; çalışanın pozisyonuna, şirket için ne yaptığına ve kim olduğuna bakılmaksızın, herkes için tercih edilen bir iş yeri kültürü oluşturulması esas alınıyor. Buna göre; kadın, farklı etnik kökene sahip, LGBT, yaşlı ve engelli çalışanlar dahil tüm çalışanların deneyimleri dikkate alınıyor.

4,3 milyon çalışan temsil edildi

4,3 milyondan fazla çalışanın temsil edildiği listede şirketler; yönetici etkinliği, inovasyon, çalışan odaklı yaklaşımlar ve herkes için mükemmel iş yeri kültürü inşa etme boyutlarıyla değerlendirildi. Çalışanların mevcut kurum kültürleri içerisindeki algılarına ve şirketlerin tüm İK uygulamalarının derinlemesine analiz edilmesiyle oluşturulan listenin bu yılki birincisi Hilton oldu.

Great Place to Work'ün verileri ışığında hazırlandı

Great Place to Work'ün verileri ışığında hazırlanan ve Amerika'nın en iyi işverenlerinin belirlendiği Fortune's 100 listesinde; değerler, güven, inovasyon, finansal büyüme, lider yetkinliği ve çalışan potansiyelinin geliştirilmesi olmak üzere altı ölçüt esas alınarak yeni bir metodoloji kullanıldı. Çalışanlarla yapılan Trust Index çalışan anketi, İK uygulamalarının bütününün değerlendirilmesini sağlayan Culture Audit İşyeri Kültürü analizi ile oluşturulan listeye giren şirketlerde yüksek güven kültürü, etkin bir liderlik, gurur ve dostça bir çalışma ortamı özellikleri de dikkate alındı.

Listeye giren şirketlerin ekonomik performansı 3 kat daha fazla

Fortune's 100 araştırmalarına 20 yıl önce başladıklarına dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, "Araştırmalarımız Fortune's 100 listesindeki şirketlerin borsadaki hisse senedi endekslerinin liste dışı şirketlere göre iki ila üç kat daha fazla gelir sağladığını gösteriyor. Avantajlar sadece gelir artışı şeklinde gerçekleşmiyor; çalışan bağlılığı, üretkenlik, yenilikçilik, esneklik, çeviklik ve daha iyi müşteri hizmetleri elde edilen faydalardan sadece birkaçı." dedi.

