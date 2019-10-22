Forum Aydın'dan doğaya en anlamlı hediye

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın'ın, çevre bilincini gelecek nesillere aktaracak fidan kampanyası katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.



Forum Aydın Alışveriş Merkezi 14-20 Ekim tarihleri arasında ziyaretçielerine ücretsiz bez çanta ve fıstık çamı fidanı hediye etti. Danışmadan ücretsiz alınabilen fidanların yanı sıra ağaç dallarına asılı olarak dağıtılması da ziyaretçilerin, özellikle de minik ziyaretçilerin ilgisini çekti. 14-20 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerine ücretsiz, logolu bez alışveriş çantası içinde fıstık çamı fidanı hediye eden Forum Aydın, dağıttığı fidanları diken ziyaretçilerinin Instagram'da #forumaydın etiketiyle yaptıkları paylaşımlarına karşılık söz verdiği gibi şimdi de barınak ve sokak hayvanlarına mama bağışı yapmak için çalışmalarına başlıyor.



Doğanın ayrılmaz parçası olduğumuz gerçeğini unutmadan herkese fayda sağlayan bu kampanyanın bir diğer ayağı olan barınak ve sokak hayvanları için Forum Aydın, yapılan paylaşımlar karşılığı kadar mama bağışında bulunacak. - AYDIN

Kaynak: İHA