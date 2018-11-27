Forum Bornova'da Aralık Ayı Boyunca Miniklere Özel Yılbaşı Atölyeleri

Forum Bornova
, minik misafirler için özel tasarlanan etkinlik noktası ForumBüs'te, aralık ayı boyunca yılbaşı temalı keyifli atölyeler düzenleyeceğini bildirdi.
Forum Bornova'da çocuklara özel atölye çalışmaları için tasarlanan ForumBüs, aralık ayı boyunca minikleri yılbaşı temalı etkinliklerde ağırlayacak. Eğlenceli atölyeler kapsamında çocuklar; mumluk, kapı süsü, cupcake ve yılbaşı kartı yapımını öğrenecek ve yılbaşı ağaçlarını elleriyle boyayacak.
Çocuklar, aileleriyle birlikte etkinliklere davet edilirken, ForumBüs'ün atölye tarihleri ve içeriklerinin Forum Bornova'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini bildirdi. - İZMİR
Bornova