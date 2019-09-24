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Forum Bornova'da Berkay'dan müzik ziyafeti

Forum Bornova'nın yaz akşamlarına renk katan etkinliği "Akustiği Güzel Konserler"in son halkası olan Berkay konseri büyük ilgi gördü.

24.09.2019 11:29Forum Bornova'da Berkay'dan müzik ziyafeti

21 Eylül Cumartesi akşamı sahne alan Türk pop müziğinin sevilen sesi, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

FORUM Bornova'nın yaz boyu büyük ilgi toplayan etkinliği "Akustiği Güzel Konserler", sonbahar akşamlarına da renk katıyor. Konser dizisinin bu defaki konuğu, pop müziğin başarılı temsilcisi Berkay oldu. Berkay, 21 Eylül Cumartesi saat 20.30'da verdiği ücretsiz konserde, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla sevenlerine çok özel bir akşam yaşattı. Son albümünde farklı sanatçıların şarkılarını kendi yorumuyla seslendirip büyük beğeni toplayan Berkay'ın şarkılarına, yüzlerce davetli eşlik etti...


Berkay Şahin, Bornova, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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