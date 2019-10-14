Haberler » Güncel » Forum Erzurum, 10.Yıl hediyesi Seat Ateca'yla yola çıkmaya hazır

Forum Erzurum, 10.Yıl hediyesi Seat Ateca'yla yola çıkmaya hazır

2009 yılının Ekim ayında kapılarını açan şehrin gözde buluşma noktası Forum Erzurum, alışverişten eğlenceye, etkinlikten kampanyalara kadar her konuda olduğu gibi yine 10.'cu yılında da ziyaretçilerini unutmuyor.

14.10.2019 16:45Forum Erzurum, 10.Yıl hediyesi Seat Ateca'yla yola çıkmaya hazır
2009 yılının Ekim ayında kapılarını açan şehrin gözde buluşma noktası Forum Erzurum, alışverişten eğlenceye, etkinlikten kampanyalara kadar her konuda olduğu gibi yine 10.'cu yılında da ziyaretçilerini unutmuyor.

Özgün mimari tasarımı ile farklı bir yaşam deneyimi sunan Erzurum, 14 Ekim'de başlayacak kampanyayla bir kişiye 2019 model Seat Ateca araç kazandıracak.

Ziyaretçilerin 31 Ocak 2020'ye kadar devam edecek kampanyaya tek seferde her 100 TL alışveriş ile katılabilecek. Kampanya çekilişi, 9 Şubat 2020 saat 14: 00'da Forum Erzurum'da Noter ve Milli Piyango yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Cazip fırsatlardan yararlanmak, alışveriş keyfini benzersiz bir deneyime dönüştürmek isteyen herkes Forum Erzurum'a davet edildi. - ERZURUM

Erzurum, Seat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:27 "Türkiye Güven Huzur-4" uygulaması
18:25 Kayseri'de 8 milyon yıllık yeni fosiller bulundu
18:24 İstanbul'daki toplanma alanları
18:23 İstiklal caddesi'ndeki cinayetin iddianamesi kabul edildi
18:23 Suriye münbiç çevresinde askeri hareketlilikten yeni görüntüler
18:23 Öğrenciler simülasyon tırında depremi yaşadı - KIRKLARELİ
18:21 Ormanlık alandaki cinayetin para için işlendiği iddiası
14.10.2019 18:27:26