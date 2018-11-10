Forum Erzurum Çocukları Geleceğin Teknolojisiyle Buluşturuyor

Sunduğu alışveriş ve eğlence fırsatlarının yanı sıra çocuklu ailelere yönelik özel etkinliklerle de dikkat çeken Forum Erzurum
, bu kez minik misafirlerini geleceğin teknolojisiyle buluşturuyor. 10-18 Kasım tarihleri arasında Forum Erzurum'da ücretsiz gerçekleştirilecek Maker Spot sergisi ve kodlama atölyeleri, çocuklara üç boyutlu tasarımdan elektronik ve robotik kavramlarına dek zengin bir içerik sunuyor.
Erzurum ve çevre illerin buluşma noktası Forum Erzurum, geleceğin teknolojilerini Maker Spot sergisi ve atölye çalışmaları kapsamında çocuklarla buluşturuyor.
10 - 18 Kasım 2018 tarihleri arasında Forum Erzurum'da çocukların teknoloji, kodlama, üç boyutlu tasarım, elektronik ve robotik gibi kavramları anlamasına yönelik gerçekleştirilecek Maker Spot Sergisi, ücretsiz katılıma açık özel atölyeler de sunuyor. Etkinlik süresince saat 12.00 - 19.00 arasında çeşitli saatlerde ve yaş gruplarında düzenlenecek çalışmalara katılmak isteyen tüm çocuklar Forum Erzurum'a davet edildi. - ERZURUM
Erzurum
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:20