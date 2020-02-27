Haberler » Güncel » Forum Erzurum'da alışveriş kazandırıyor - Haber

Forum Erzurum'da alışveriş kazandırıyor

Forum Erzurum'da alışveriş yapanlar 50 bin TL değerinde Forum Erzurum Param Kart kazanma şansını yakalayacak.

27.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:39Forum Erzurum'da alışveriş kazandırıyor
Forum 'da alışveriş yapanlar 50 bin TL değerinde Forum Erzurum Param Kart kazanma şansını yakalayacak.

Şehrin yaşam ve alışveriş merkezi Forum Erzurum alışveriş yaparken kazandıran kampanyasına start veriyor. 1 Mart - 17 Nisan 2020 tarihlerinde Forum Erzurum'da alışveriş yapanları sürprizler bekliyor. 1 Mart - 17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Forum Erzurum Param Kart kampanyası kapsamında, tek seferde 100 TL ve üzeri her alışverişe 1 çekiliş hakkı kazanabilecek ve şanslı 5 ziyaretçiden birine 10 bin TL yüklü Forum Erzurum Param Kart kazanma şansı yakalayabilecek.

Forum Erzurum yöneticileri, kazançlı kampanyalardan faydalanmak için herkesi alışveriş keyifini ikiye katlayan kampanyaların adresi Forum Erzurum'a beklediklerini belirttiler. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:16:44