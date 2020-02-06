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Forum Erzurum'da Sevgililer Günü sürprizleri

Sevgililer Günü yaklaşırken Forum Erzurum, ziyaretçilerine sürpriz hediyelerle muhteşem bir Sevgililer Günü hazırlığı yapıyor.

06.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:06Forum Erzurum'da Sevgililer Günü sürprizleri
Sevgililer Günü yaklaşırken Forum , ziyaretçilerine sürpriz hediyelerle muhteşem bir Sevgililer Günü hazırlığı yapıyor.

Şehrin gözde buluşma noktası Forum Erzurum, her zaman olduğu gibi yine sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayabileceğiniz Sevgililer Günü hazırlığı yapıyor.

Forum Erzurum'un organize ettiği, Sevgililer Günü'ne özel kampanya dahilinde aynı gün içinde tek seferde yapacağınız 200TL'lik alışveriş karşılığında, Hediye Çarkı'nın sürpriz hediyelerini kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

Sevgililer Günü'ne özel kampanya kapsamında bir şanslı ziyaretçin tek taş pırlanta yüzük kazanma fırsatını yakalayacak. Büyük hediyenin yanı sıra tabletler, telefonlar ve daha pek çok hediye seçeneğini kazanmak için tüm ziyaretçilerin 7-8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Forum Erzurum'a beklendiği bildirildi. - ERZURUM

Sevgililer Günü, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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